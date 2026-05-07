Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci dell'alba di questa giornata, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. Alle ore 07:25, la redazione ha diffuso aggiornamenti riguardanti lo stato delle strade e eventuali disagi, fornendo informazioni utili per chi si sposta nelle zone interessate. La situazione viene costantemente aggiornata per garantire un'informazione tempestiva ai cittadini.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma nord per un veicolo in fiamme ora spento permangono le code in direzione Firenze siamo tra lo svincolo di Settebagni Castelnuovo di Porto la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna fila è tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta dalla Flaminia Cassia poi da Casal del Marmo ha pescato anche dalla Prenestina alla Tiburtina incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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