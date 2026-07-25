Gli abitanti di via Torre degli Agli chiedono l’avvio immediato dei lavori per le nuove abitazioni popolari. Dopo aver scritto ad aprile, ora ribadiscono l’urgenza di risolvere i problemi legati alle condizioni dell’edificio e alle necessità di intervento. Un incontro si è svolto recentemente, ma i residenti insistono sulla priorità di avviare le opere senza ulteriori ritardi.

di Carlo Casini FIRENZE Nuove case popolari di via Torre degli Agli, vecchi problemi: lo lamentano gli inquilini che ad aprile avevano scritto una lettera all’assessore alla Casa, Nicola Paulesu e al presidente di Casa Spa, Luigi Paccosi, dopo tante segnalazioni, molte delle quali andate a vuoto per criticità che i palazzi, abitati appena da gennaio 2025, avevano fin da subito mostrato. Dopo aver tribolato 12 anni nelle case provvisorie di viale Guidoni sono entrati finalmente negli alloggi ma si sono trovati a fare i conti con una serie di falle, tra cui le più gravi sono la mancata impermeabilizzazione della falda acquifera,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Torre degli Agli, nuovo sos. I residenti chiedono il via ai lavori: "Bene l’incontro, ma servono subito"

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