Torna la Notte Bianca in Borgo Santa Caterina Il nuovo direttivo Vogliamo andare incontro ai residenti

La Notte Bianca torna a Borgo Santa Caterina con una programmazione che unisce elementi tradizionali e novità significative. L'evento è stato organizzato dall'Associazione dei Commercianti del quartiere, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio. La nuova edizione si propone di rispondere alle esigenze dei residenti, mantenendo vivo il legame con le passate edizioni e introducendo alcune modifiche per migliorare l’esperienza dei partecipanti. La serata prevede attività e iniziative pensate per coinvolgere sia i cittadini locali che i visitatori.

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Bergamo. Continuità con la tradizione ma anche grandi innovazioni. Questo il doppio binario su cui viaggia la nuova Notte Bianca di Borgo Santa Caterina, organizzata dall’Associazione dei Commercianti del quartiere in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio. Agenda alla mano: il primo dei quattro appuntamenti è fissato per sabato 23 maggio dalle 16 alla mezzanotte. Un programma pieno, pensato per famiglie, residenti e visitatori che richiederà la chiusura completa del traffico dalle 13 alla mezzanotte. Si inizia alle 14, con l’arrivo di una sessantina di auto d’epoca, la cui iscrizione e gestione saranno curate in collaborazione con Vintage Pitstop e che saranno esposte lungo tutto il borgo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corse du Sud : Bonifacio, Alta Rocca et plages secrètes paradisiaques - MG Sullo stesso argomento Leggi anche: Borgo Santa Caterina, tentato furto alla libreria Ubik Leggi anche: Valentina Sarto uccisa con 19 coltellate, martedì l’ultimo saluto in Borgo Santa Caterina Il 22 maggio torna la #NotteBianca delle Scuole Aperte! Oltre 120 scuole di Roma si animano con laboratori, spettacoli, musica e incontri per una serata di festa e cultura. Info Info ow.ly/81tG50Z0Ylt x.com Torna la Notte Bianca in Borgo Santa Caterina. Il nuovo direttivo Vogliamo andare incontro ai residentiDalle 16 alle 24 di sabato 23 maggio il primo di quattro appuntamenti che animeranno l’estate del quartiere storico ... bergamonews.it La roba bianca nei pacchi di Amazon è compostabile? reddit Il 22 maggio torna la Notte bianca delle Scuole aperteL'appuntamento promosso e finanziato da Roma Capitale, alla IV edizione, prevede attività pomeridiane, serali e nel fine settimana per oltre 120 scuole in tutta la città., per studenti e non solo ... romasette.it