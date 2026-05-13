L'ex ospedale Di Summa dovrà essere demolito e ricostruito, poiché la struttura attuale non può supportare i lavori necessari. Sono stati stimati circa 14 mesi per completare le operazioni di ristrutturazione, ma si rende indispensabile trovare ulteriori finanziamenti per procedere. La decisione deriva dalla valutazione delle condizioni dell’edificio e delle esigenze di realizzazione di un nuovo ospedale di comunità.

L’ex ospedale “Di Summa” dovrà essere abbattuto e ricostruito. La struttura esistente, infatti, non è in grado di sostenere la realizzazione, grazie a due distinti finanziamenti nell’ambito del Pnrr per poco meno di 9 milioni di euro complessivi, della Casa e dell’Ospedale di comunità. Problemi statici A spiegarlo, ieri durante un’audizione nella III commissione del consiglio regionale richiesta dal consigliere di Fratelli d’Italia Luigi Caroli, è stato il dirigente dell’area Tecnica dell’Asl brindisina Sergio Maria Rini. Le procedure per la verifica della staticità dell’ex ospedale, ha detto infatti, «hanno rilevato che l'immobile non avrebbe potuto sostenere dal punto di vista sismico le modifiche che si andavano ad introdurre, pertanto si è pensato di realizzare una demolizione e ricostruzione».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuovo Ospedale di comunità, l'ex Di Summa è da abbattere: «14 mesi per i lavori ma servono nuovi fondi»

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