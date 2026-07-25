Un legale ha ricevuto un dossier riguardante i contratti di affitto in via Guelfa, tra Montedomini e due imprenditori. Le verifiche riguardano il passaggio del Cin e i contratti attivi, stipulati in due civici diversi nel 2023 e nel 2025. Sono in programma provvedimenti in relazione a queste pratiche.

Provvedimenti sui contratti d’affitto in essere in via Guelfa tra Montedomini e due imprenditori che si sono aggiudicati i bandi in due civici distinti della strada, rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Sono quelli allo studio da parte di Montedomini, messi all’ordine del giorno dal cda dell’azienda di servizi alla persona, convocato per il 29 luglio. La vicenda, in queste ore, è al centro di un intenso lavoro degli uffici dell’Asp che, hanno ricostruito quello che sembra un giallo. O, almeno, una smagliatura nella rete dei controlli del sistema affitti brevi. Si tratta del mistero del Cin, il codice indentificativo nazionale che il ministero assegna per consentire l’attività ricettiva, utilizzato dal civico 81. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Guelfa, il dossier a un legale. Verifiche sul passaggio del Cin. E ora provvedimenti in vista

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Via Guelfa, il dossier a un legale. Verifiche sul passaggio del Cin. E ora provvedimenti in vistaLa questione sarà discussa nel Cda che Montedomini ha convocato per il 29 luglio. Dalla revoca dei contratti fino all’intoppo del nuovo codice: controlli di Palazzo Vecchio. lanazione.it