Il ministero del Turismo aveva assegnato regolarmente il codice Cin a un immobile di Montedomini, necessario per aprire un’attività ricettiva. Tuttavia, si scopre che l’immobile non era stato inserito in nessun bando pubblico. La situazione viene segnalata alla procura, considerata grave. La verifica procede per chiarire eventuali irregolarità legate all’assegnazione del codice e alla regolarità dell’attività.

Un Cin, cioè il codice assegnato dal ministero del Turismo senza il quale non si può aprire un’attività ricettiva, richiesto e ottenuto regolarmente su un immobile di Montedomini. Lo stesso immobile che però sarebbe andato a bando soltanto un anno dopo. È il giallo di via Guelfa 81, nell’ex complesso di Sant’Agnese, lo stesso stabile che ha scatenato il caso affitti brevi nelle proprietà dell’Asp. Il mistero del Cin è venuto a galla dopo giorni di verifiche dagli uffici di Montedomini e sul quale il presidente, Maurizio Frittelli, ieri ha annunciato battaglia: "Vogliamo sottoporre la vicenda a un legale per verificare se ci siano gli estremi per rivolgersi in procura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giallo del Cin di via Guelfa: "L’immobile non era a bando. È grave. Andiamo in procura"

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