Le Ponyadi sono iniziate all’Arezzo Equestrian Centre con la sfilata di 18 regioni. La cerimonia si è aperta con l’accensione del braciere, effettuata da un rappresentante della regione ospitante. La manifestazione coinvolge 1.100 bambini e 1.000 pony, che partecipano a diverse competizioni di sport equestri. L’evento, principale nel settore ludico Fise, si svolge con numerosi atleti giovani e le loro cavalcature in una grande festa dedicata agli sport equestri.

Sono entrate nel vivo le Ponyadi all’Arezzo Equestrian Centre, la manifestazione clou del settore ludico Fise con protagonisti 1.100 bambini e 1.000 pony in una grande festa degli sport equestri. La cerimonia di apertura si è tenuta nell’Arena Boccaccio. Le delegazioni di 18 Comitati Regionali Fise (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto) hanno sfilato regalando un’esplosione di gioia e colori. Accompagnati dalla bandiera tricolore con l’Inno di Mameli e l’alzabandiera, due giovani ragazzi del Veneto hanno pronunciato il Giuramento dell’Atleta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via alle Ponyadi: sfilata di 18 regioni. Tinaburri accende il braciere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Importante convocazione per gli allievi della Scuderia Pan alle PonyadiGli allievi della Scuderia Pan partecipano alle Ponyadi, evento federale in corso fino a sabato all'Arezzo Equestrian Centre.

Villa del Conte: sfilata di carri e colori accende il borgo ad aprileAd aprile, nel borgo di Villa del Conte, si è svolta una sfilata di carri colorati che ha coinvolto la comunità locale.

Temi più discussi: Via alle Ponyadi: sfilata di 18 regioni. Tinaburri accende il braciere; Ponyadi KEP Italia 2026: ecco la timetable provvisoria; Al via le Ponyadi KEP Italia: 1.100 atleti e oltre 1.000 pony; Al via oggi Ponyadi KEP Italia: 1.100 giovanissimi e oltre 1.000 pony ad Arezzo per il grande evento FISE.

Via alle Ponyadi: sfilata di 18 regioni. Tinaburri accende il braciereL’azzurra ha partecipato alla cerimonia d’apertura all’Arena Boccaccio per la grande festa degli sport equestri ... lanazione.it

Al via le Ponyadi KEP Italia: 1.100 atleti e oltre 1.000 ponyDa oggi, mercoledì 22, fino a sabato 25 luglio l'Arezzo Equestrian Centre ospita l'edizione 2026 delle Ponyadi KEP Italia, l'appuntamento più atteso dell'anno per il settore ludico della Federazione I ... ilmohicano.it