Via alle Ponyadi | sfilata di 18 regioni Tinaburri accende il braciere
Le Ponyadi sono iniziate all’Arezzo Equestrian Centre con la sfilata di 18 regioni. La cerimonia si è aperta con l’accensione del braciere, effettuata da un rappresentante della regione ospitante. La manifestazione coinvolge 1.100 bambini e 1.000 pony, che partecipano a diverse competizioni di sport equestri. L’evento, principale nel settore ludico Fise, si svolge con numerosi atleti giovani e le loro cavalcature in una grande festa dedicata agli sport equestri.
Sono entrate nel vivo le Ponyadi all’Arezzo Equestrian Centre, la manifestazione clou del settore ludico Fise con protagonisti 1.100 bambini e 1.000 pony in una grande festa degli sport equestri. La cerimonia di apertura si è tenuta nell’Arena Boccaccio. Le delegazioni di 18 Comitati Regionali Fise (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto) hanno sfilato regalando un’esplosione di gioia e colori. Accompagnati dalla bandiera tricolore con l’Inno di Mameli e l’alzabandiera, due giovani ragazzi del Veneto hanno pronunciato il Giuramento dell’Atleta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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