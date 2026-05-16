Villa del Conte | sfilata di carri e colori accende il borgo ad aprile

Ad aprile, nel borgo di Villa del Conte, si è svolta una sfilata di carri colorati che ha coinvolto la comunità locale. Nonostante il periodo insolito, i carri hanno attirato l'attenzione dei presenti grazie a decorazioni vivaci e dettagli curati. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza, con la presenza di forze dell'ordine che hanno coordinato il servizio per garantire la tranquillità delle famiglie partecipanti. La festa ha visto la partecipazione di diverse realtà del territorio, in un clima di festa e convivialità.

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? Domande chiave Come hanno fatto i carri a stupire nonostante il periodo insolito?. Chi ha coordinato la sicurezza per garantire la festa alle famiglie?. Perché questa celebrazione ad aprile è diventata un simbolo sociale?. Quando si terrà il prossimo grande appuntamento per il carnevale?.? In Breve Organizzazione affidata all'Associazione Kon Te Eventi per la gestione della sfilata.. Antonella Argenti ringrazia volontari, Protezione Civile e Forze dell'Ordine per il supporto.. Evento celebra la coesione sociale tra diverse generazioni del borgo di Villa del Conte.. Prossimo grande appuntamento ufficiale fissato per il 3 aprile 2027.. Villa... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa del Conte: sfilata di carri e colori accende il borgo ad aprile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Noventa Padovana: 11 carri e il fascino del ‘700 in sfilataLa domenica 19 aprile, alle ore 16:30, Noventa Padovana si preparerà a ospitare la sfilata dei carri allegorici, un evento che segue il percorso... Leggi anche: Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro