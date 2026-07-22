Arezzo, 22 luglio 2026 – , l'evento di interesse federale che si terrà fino a sabato all'Arezzo Equestrian Centre e che vedrà sfidarsi in tutte le discipline equestri oltre mille bambini in arrivo da numerosissime regioni d'Italia. A difendere i colori della squadra della Toscana sono stati chiamati i giovanissimi cavalieri della Scuderia Pan Leandro Homan, Ricardo Bonandini Caloni e Leonardo Mondò preparati dalle istruttrici Francesca Giacomoni e Sonia Fardelli. Parteciperanno alle gare di endurance e paraendurance con i pony Stellina, Pippo e Henni G. Un'importante convocazione che fa seguito ai buoni risultati ottenuti dai bambini e ragazzi della Scuderia Pan nell'ultima tappa del Campionato toscano di Endurance che si è svolta nel centro ippico Boccadarno a Marina di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Importante convocazione per gli allievi della Scuderia Pan alle Ponyadi

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