Via alle operazioni per il varo del nuovo ponte sull’Arno fra Capraia e Limite e Montelupo

Sono iniziate le operazioni di Anas per il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Il presidente della regione ha partecipato questa mattina, 25 luglio, alla cerimonia di avvio, alla presenza di amministratori locali. Le operazioni prevedono il posizionamento delle strutture del nuovo ponte sulla sponda dell’Arno, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sulle caratteristiche tecniche.

MONTELUPO – Il presidente Eugenio Giani questa mattina (25 luglio) ha partecipato, alla presenza di amministratori del territorio, all’avvio delle operazioni di Anas per il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 67 Tosco Romagnola e la strada provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli. “Le operazioni odierne sono un passaggio storico per la realizzazione di un ponte che sarà strategico nell’area del Medio Valdarno – ha commentato il presidente –... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Firenze, ecco il nuovo ponte sull'Arno tra Bellariva e l'Anconella

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