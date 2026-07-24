Sabato è previsto il varo del nuovo ponte sull’Arno tra Montelupo e Capraia-Limite, dopo vent’anni di attese. L’opera è il risultato di un accordo del 2007 tra enti locali, avviato nel progetto “Città delle due rive” approvato dalla Provincia di Firenze. Il ponte collegherà i territori e rappresenta una realizzazione pianificata nel tempo da un’intesa tra più amministrazioni.

Il nuovo collegamento nasce da una visione lungimirante dell’allora Provincia di Firenze che, nel 2007, approvò il Protocollo di intesa con il Circondario Empolese Valdelsa e i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci, dando avvio al progetto “Città delle due rive”. L’anno seguente l’Ente promosse un concorso di progettazione a livello europeo, con uno stanziamento di 89.000 euro: al concorso parteciparono 19 professionisti da tutta Italia. La commissione giudicatrice, composta da tecnici interni dell’Amministrazione provinciale, selezionò nel marzo 2009 il progetto del raggruppamento guidato dal professor ingegner Raffaello Bartelletti, che prevedeva un ponte a tre campate, con struttura ad arco in acciaio di 140 metri e due laterali da 50 metri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nuovo ponte sull’Arno fra Montelupo e Capraia-Limite: sabato il varo atteso da vent’anni

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Capraia e Limite, il nuovo ponte sull'Arno verso la luce

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