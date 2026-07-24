È stato completato il primo varo del nuovo ponte sull’Arno, segnando una tappa importante nella costruzione dell’opera. Le operazioni sono state concluse senza incidenti e ora si attende la posa definitiva della struttura. L’intervento, iniziato mesi fa, mira a migliorare la mobilità e la sicurezza nel tratto. La realizzazione prosegue secondo il cronoprogramma stabilito, con l’obiettivo di completare i lavori entro i tempi previsti.

L’avvio delle operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno rappresenta un passaggio decisivo nella realizzazione di un’opera attesa da anni. Si tratta di un’infrastruttura strategica per l’intera area che consentirà di mettere in sicurezza il nostro territorio e di migliorare in modo significativo la mobilità tra i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci. È così che Alessio Mantellassi, Simone Londi, Daniele Vanni ed Alessandro Giunti, sindaci rispettivamente di Empoli, Montelupo, Vinci e Capraia e Limite, hanato l’avvio delle operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno (nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 67 Tosco Romagnola e la strada provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli) che prenderanno il via domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ponte sull’Arno al primo varo: "Verso una mobilità più sicura"

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