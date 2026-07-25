via alla tre giorni targata popsophia omaggio al mondo dello spettacolo

Notizia in breve

Oggi inizia a Civitanova Alta la tre giorni dedicata a Popsophia, che celebra i 15 anni dal primo festival. L’evento prevede incontri e spettacoli filosofici che si svolgono nell’auditorium San Francesco e in piazza della Libertà, e durerà fino a lunedì. La manifestazione si concentra sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo il pubblico in attività culturali e di approfondimento.