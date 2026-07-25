Via alla tre giorni targata Popsophia Omaggio al mondo dello spettacolo
Oggi inizia a Civitanova Alta la tre giorni dedicata a Popsophia, che celebra i 15 anni dal primo festival. L’evento prevede incontri e spettacoli filosofici che si svolgono nell’auditorium San Francesco e in piazza della Libertà, e durerà fino a lunedì. La manifestazione si concentra sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo il pubblico in attività culturali e di approfondimento.
Si apre oggi la tre giorni dell’edizione anniversario di Popsophia a 15 anni dall’avvio del primo festival. Civitanova Alta torna a essere cittadella della cultura grazie agli incontri e ai philoshow che animeranno il borgo fino a lunedì negli spazi dell’auditorium San Francesco e in piazza della Libertà. Sarà attivo anche un servizio navetta gratuito con i parcheggi scambiatori con corse ogni 10 minuti, dalle 19.30, con fermate al parcheggio del cimitero di Civitanova Alta e all’Itcg Corridoni fino alla Tramvia. Il titolo scelto per questa edizione, "The show must go on", racchiude lo spirito del festival: un omaggio al mondo dello spettacolo, ma anche la volontà di continuare a interrogare il presente attraverso gli strumenti della filosofia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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