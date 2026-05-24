In una nuova graphic novel pubblicata dalla Sergio Bonelli, Pasolini torna in vita attraverso le immagini. Le tavole ritraggono momenti della sua vita e delle sue opere, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle emozioni. La narrazione si concentra sui ricordi e sugli aspetti più intimi del poeta e regista, offrendo una rappresentazione visiva della sua figura. La pubblicazione rende omaggio a uno dei più influenti intellettuali italiani.

Uno dei intellettuali italiani più importante di sempre, rivive in forma fumettistica. Sergio Bonelli Editore celebra l’indimenticato intellettuale novecentesco Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a cinquant’anni alla scomparsa riportando in libreria e in fumetteria un volume che è un racconto su una figura emblematica della cultura italiana e sulla relazione tra la parola di Pasolini e la sua contemporaneità. Essendo stato uno dei primi volumi a segnare la via italiana alla graphic novel, a venticinque anni dalla prima edizione, PASOLINI è ormai considerato un classico del fumetto, portato in scena in un dialogo vivo con l’autore, il fumettista-cantautore Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un sentito omaggio al grande Pasolini in questa Graphic Novel targata Sergio Bonelli

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