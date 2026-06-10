Milano, 10 giugno 2026 – Tre giorni di cultura contemporanea, tra musica e pizza: dal 12 al 14 giugno, Mare Culturale Urbano ospita la nuova edizione di "Elementi", il festival che mette in relazione musica, pizza e cultura contemporanea in un’esperienza aperta, accessibile e condivisa. Giunto alla quinta edizione, il progetto che è nato da un’idea di Molino Vigevano, quest'anno ha ampliato lo sguardo e il racconto, non più solo un festival dedicato alla pizza, ma uno spazio in cui linguaggi diversi si incontrano e dialogano. Ampliare lo sguardo. In questo contesto si inserisce il concept 2026, "Shapes of Pizza". Non solo pizza quindi, ma un modo per osservare come i prodotti, i suoni e le pratiche contemporanee prendono forma, si trasformano e generano nuove esperienze di condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - “Elementi” ritorna a Milano: tre giorni di cultura contemporanea fra musica e omaggio alla pizza

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