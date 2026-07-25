Dal 1° agosto, gli ospedali di Rho e Garbagnate ridurranno temporaneamente i posti letto e procederanno a un’accorpamento di alcuni reparti. La misura, prevista per tre settimane, riguarda anche altre aziende sanitarie e mira a riorganizzare le attività ospedaliere. La decisione comporta una diminuzione temporanea dei posti disponibili e una riorganizzazione delle strutture per ottimizzare le risorse.

Riduzione dei posti letto negli ospedali di Rho e Garbagnate e riorganizzazione dell’attività. Dal 1° agosto, per tre settimane, le attività dell’ Asst Rhodense, come quelle di altre aziende sanitarie, subiranno una temporanea flessione dei posti letto e l’accorpamento di alcuni reparti per ottimizzare cure e risorse. Per quanto riguarda le aree più sensibili come emergenza-urgenza, pediatria, ostetricia e ginecologia, psichiatria e dialisi, ricettività resta invariata. Nell’ospedale di Rho i posti letto passeranno da 212 a 183, mentre a Garbagnate ci sarà una diminuzione maggiore soprattutto nei reparti in cui l’attività è programmabile come la chirurgia, l’Unità coronarica, l’Area medica e quella riabilitativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via alla riduzione dei posti letto negli ospedali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRITICATI PER QUESTO, rispondiamo E i piani vanno a quel Paese

Notizie e thread social correlati

Azienda ospedaliera, la denuncia della Uil: "Forte preoccupazione per la riduzione dei posti letto"La Uil Emilia-Romagna, sede di Parma, e la Uil Fp Parma hanno espresso preoccupazione riguardo alla prossima riduzione dei posti letto presso...

Ospedali, scatta il piano estivo dell'Ausl. La Cgil attacca: "Tagli drastici a posti letto e chirurgie"L’Ausl Romagna ha comunicato alle organizzazioni sindacali il piano per la gestione dei servizi sanitari durante la stagione estiva, in continuità...

Temi più discussi: Via alla riduzione dei posti letto negli ospedali; Risparmio idrico: al via la campagna di Comune e Asa Spa; Servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, al via consultazione Consob sulle modifiche regolamentari per maggiori semplificazioni e regole allineate all’Europa; All'Ecopoint e nelle frazioni in distribuzione i kit antilarvali.

Via alla riduzione dei posti letto negli ospedaliRiduzione dei posti letto negli ospedali di Rho e Garbagnate e riorganizzazione dell’attività. Dal 1° agosto, per tre settimane, ... ilgiorno.it

Più #dipendenti e meno autonomi, così è cambiata l' #occupazione in #FVG l'indagine @IRESFVG: tra il 2014 e il 2024 aumento dei contribuenti dovuto a un incremento del 20,5% dei #lavoratori dipendenti e una contemporanea riduzione del lavoro occasion x.com

Riduzione rifiuti, parte la fase operativa del piano regionale: oltre 11 milioni per 64 ComuniConclusa la valutazione dell’avviso Fesr. Previsti 15 hub alimentari, 23 centri del riuso e interventi contro la plastica ... corrieredellacalabria.it