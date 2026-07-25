Via alla riduzione dei posti letto negli ospedali

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° agosto, gli ospedali di Rho e Garbagnate ridurranno temporaneamente i posti letto e procederanno a un’accorpamento di alcuni reparti. La misura, prevista per tre settimane, riguarda anche altre aziende sanitarie e mira a riorganizzare le attività ospedaliere. La decisione comporta una diminuzione temporanea dei posti disponibili e una riorganizzazione delle strutture per ottimizzare le risorse.

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Riduzione dei posti letto negli ospedali di Rho e Garbagnate e riorganizzazione dell’attività. Dal 1° agosto, per tre settimane, le attività dell’ Asst Rhodense, come quelle di altre aziende sanitarie, subiranno una temporanea flessione dei posti letto e l’accorpamento di alcuni reparti per ottimizzare cure e risorse. Per quanto riguarda le aree più sensibili come emergenza-urgenza, pediatria, ostetricia e ginecologia, psichiatria e dialisi, ricettività resta invariata. Nell’ospedale di Rho i posti letto passeranno da 212 a 183, mentre a Garbagnate ci sarà una diminuzione maggiore soprattutto nei reparti in cui l’attività è programmabile come la chirurgia, l’Unità coronarica, l’Area medica e quella riabilitativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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