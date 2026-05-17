Azienda ospedaliera la denuncia della Uil | Forte preoccupazione per la riduzione dei posti letto

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Emilia-Romagna, sede di Parma, e la Uil Fp Parma hanno espresso preoccupazione riguardo alla prossima riduzione dei posti letto presso l’Azienda Ospedaliera di Parma. La decisione di diminuire i posti disponibili è prevista a breve e ha suscitato attenzione tra i rappresentanti sindacali. La questione riguarda la capacità dell’ospedale di garantire i servizi sanitari necessari alla popolazione locale. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale delle sigle sindacali.

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“La Uil Emilia-Romagna, sede di Parma, unitamente alla Uil Fp Parma, esprimono forte preoccupazione in merito alla riduzione dei posti letto presso l’Azienda Ospedaliera di Parma, che si andrà a determinare a breve”. Inizia così la denuncia del sindacato, sottoscritta da Fabio Piccinini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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