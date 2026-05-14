Ospedali scatta il piano estivo dell' Ausl La Cgil attacca | Tagli drastici a posti letto e chirurgie
L’Ausl Romagna ha comunicato alle organizzazioni sindacali il piano per la gestione dei servizi sanitari durante la stagione estiva, in continuità con il piano triennale per il personale. La Cgil ha criticato il piano, denunciando tagli significativi ai posti letto e alle attività chirurgiche. La decisione riguarda gli ospedali della regione e si inserisce in un quadro di interventi per assicurare l’assistenza durante i mesi più caldi, quando la domanda di servizi sanitari di solito aumenta.
L’Ausl Romagna ha inviato alle organizzazioni sindacali il piano delle azioni finalizzate a garantire i livelli assistenziali nel periodo estivo, facendo seguito al Piano triennale del fabbisogno di personale. Il “Piano estate”, a fronte del necessario potenziamento dei servizi sanitari presenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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