A Reggio Emilia, il Comune ha avviato un confronto con la Diocesi riguardo al centro sportivo di via Agosti. La discussione riguarda il comparto di proprietà ecclesiastica, che include 11 campi da calcio, vari fabbricati e il Centro sociale bocciofila Tricolore. L’obiettivo è definire il futuro dell’area attraverso un dialogo tra le parti. Le trattative sono in corso e riguardano il possibile utilizzo e destinazione del complesso.

A Reggio Emilia inizia il confronto tra il Comune e la Diocesi sul futuro del centro sportivo di via Agosti. Oggetto dell’interlocuzione è il comparto di proprietà dell’ente ecclesiastico, che comprende 11 campi da calcio, diversi fabbricati e il Centro sociale bocciofila Tricolore. Attualmente il Comune detiene un diritto di usufrutto fino al 2046 su gran parte degli immobili ad uso sportivo, mentre la struttura della bocciofila è in locazione all’amministrazione. Con un atto di indirizzo approvato giovedì, la giunta comunale ha invece ora dato mandato al dirigente del servizio Patrimonio e logistica di avviare trattative e verifiche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Agosti, la trattativa: "Dialogo con la Diocesi per il centro sportivo"

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