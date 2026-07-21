Il presidente della federazione ha confermato di aver avviato un dialogo con l’allenatore, sottolineando che è stato giusto mantenere aperta la trattativa. Ha aggiunto che ci sono questioni di budget da considerare, e che nel breve termine bisogna ridurre le spese. Tuttavia, sono state fatte alcune eccezioni, in particolare riguardo a un nome che in queste ore sta attirando molta attenzione.

"Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c'è da stringere la cinghia è dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì". Così il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ospite di Vivavoce, trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio, ammette l’esistenza di una trattativa con Pep Guardiola per il ruolo di ct della Nazionale. Il dialogo con Guardiola "Non è detto che questa cosa vada in porto - ha aggiunto il numero uno della Figc - Credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo e caldo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Nazionale, Malagò ammette la trattativa con Guardiola: "Giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo"

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