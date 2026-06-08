De Laurentiis e la famiglia Coppola stanno negoziando per prolungare il contratto di locazione del centro sportivo di Castel Volturno fino al 2027. La trattativa è stata avviata nelle ultime settimane e coinvolge le parti interessate. La notizia è stata riportata da Il Mattino. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sugli accordi o sui termini della possibile estensione.

De Laurentiis e la famiglia Coppola hanno avviato una trattativa per prolungare l’accordo di locazione a Castel Volturno almeno fino al 2027, secondo quanto riporta Il Mattino. Castel Volturno: De Laurentiis vuole il prolungamento. Gli azzurri rimangono ancorati al loro centro storico. Il presidente aveva fissato quest’anno come scadenza per abbandonare la struttura e trasferirsi altrove dove sorgerà il nuovo impianto. La soluzione ponte di due anni consente al Napoli di guadagnare tempo e continuare le trattative per il nuovo centro azzurro. La trattativa non riguarda soltanto i campi di allenamento. Coinvolge anche l’hotel presente nella struttura e i terreni occupati dai campi da golf. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Centro sportivo Napoli, c’è la svolta: De Laurentiis avvia la trattativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVO STADIO NAPOLI: DE LAURENTIIS DICE ADDIO AL MARADONA, PROGETTO SHOCK

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis: “Centro sportivo nessun problema”. E annuncia: la prima del Napoli sarà fuori casa, colpa dei “maledetti concerti”Il presidente del Napoli ha dichiarato che non ci sono problemi riguardo al centro sportivo.

Vendita Napoli, la trattativa con De Laurentiis non è chiusa. Gli americani: “Insisteremo”La trattativa per la vendita del Napoli rimane aperta, nonostante due rifiuti da parte del presidente negli ultimi quindici giorni.

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis stringe per il centro sportivo; Il Napoli riparte dalle plusvalenze, frenata su stadio e centro sportivo; Casa Napoli resta un progetto senza indirizzo; Aurelio De Laurentiis: L'allenatore? Per ora non c'è.

Il vince la Finale Provinciale di Napoli Coppa Partenope Terza Categoria al campo 'Vittorio Pozzo' di Boscoreale (NA) Un plauso all' #UnitiDallaStessaPassione x.com

Napoli, De Laurentiis stringe per il centro sportivoL’ultima settimana prima di prendere il volo per Los Angeles, De Laurentiis e Bruno Discepolo, l’ex assessore regionale all’urbanistica a cui il Napoli ha affidato il compito ... ilmattino.it

È una mia impressione o in Italia più si va a Sud e più la gente è in media grassa?Girando per il Paese ho constatato una differenza abissale tra Nord, Centro e Sud per quanto riguarda la percentuale di sovrappeso e obesità presente nella popolazione. Ho ra reddit

De Laurentiis: Centro sportivo nessun problema. E annuncia: la prima del Napoli sarà fuori casa, colpa dei maledetti concertiDe Laurentiis rassicura sul centro sportivo e rinvia lo stadio a una conferenza. E annuncia: la prima del Napoli sarà fuori casa, per rifare il prato dopo i concerti. ilnapolista.it