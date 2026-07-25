Il tavolo di confronto in Regione riguardo alla vertenza Acqua&Sapone si è riunito di nuovo, con l’obiettivo di definire l’accordo sul canone di affitto calmierato. La trattativa riguarda la società Cesar Spa, proprietaria del magazzino e coinvolta nella gestione dello stabilimento di Piancastagnaio, e Adrilog, l’azienda che dovrebbe subentrare nella gestione dello stabile. L’accordo su questo aspetto rappresenta l’ultimo passaggio necessario per chiudere la vertenza.

Manca solo un ultimo tassello per chiudere la vertenza dello stabilimento Cesar Spa ( Acqua&Sapone ) di Piancastagnaio: definire il canone di affitto calmierato tra la società, un tempo tra i proprietari di Acqua&Sapone e ancora proprietaria del magazzino, e Adrilog, l’azienda pronta a subentrare nella gestione dello stabile. È tornato a riunirsi il tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani: presenti la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, il sindaco di Abbadia San Salvatore nonché presidente dell’Unione di Comuni, Niccolò Volpini, le organizzazioni sindacali, Cesar e anche Adrilog. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza Acqua&Sapone, torna a riunirsi il tavolo in Regione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volantino Acqua & Sapone dal 29 Aprile al 20 Maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Vertenza ’Acqua&Sapone’. Spiragli dal tavolo di crisiSi è svolto a Firenze un nuovo incontro tra le parti coinvolte nella vertenza che riguarda Cesar ex Logimer Acqua e Sapone.

Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggioNell'ambito della vertenza riguardante l'azienda 'Acqua & Sapone', si è concluso senza un accordo definitivo l'incontro tra Regione, sindacati e...

Temi più discussi: Vertenza Acqua & Sapone: passi avanti fondamentali verso la soluzione; Vertenza Acqua & Sapone, oggi l’incontro in regione per l’accordo di reindustrializzazione del sito – ASCOLTA; Vertenza Acqua&Sapone, torna a riunirsi il tavolo in Regione; Piancastagnaio: vertenza dipendenti Acqua & Sapone; passi avanti fondamentali durante nuovo ‘tavolo’ in regione.Presidente Provincia Carletti: fiduciosi per il nuovo subentro, ora serve il contratto d'affitto. L'appello è che si arrivi in tempi brevissimi alla firm.

Vertenza Acqua&Sapone, torna a riunirsi il tavolo in RegioneCarletti: Ora massima collaborazione da parte di tutti. Fabiani: Ci aspetto sostegno al progetto di reindustrializzazione ... lanazione.it

Vertenza Acqua&Sapone: Intesa per l’accordo quadro. Le maestranze sono tutelateOk al tavolo regionale arrivato al termine di un percorso avviato da diversi mesi . Soddisfatti Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Toscana Area Siena. . msn.com