Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop Nuovo tavolo il 26 maggio

Nell'ambito della vertenza riguardante l'azienda 'Acqua & Sapone', si è concluso senza un accordo definitivo l'incontro tra Regione, sindacati e amministratori. La discussione si è concentrata sulla decisione di sospendere temporaneamente le azioni intraprese, con un nuovo tavolo previsto per il 26 maggio. La discussione si è svolta in un clima di tensione, senza arrivare a una soluzione immediata.

"Sono rimasto molto deluso dall’incontro tra Regione, sindacati, amministratori e la parte aziendale di Cesar ’Acqua&Sapone’, incontro che avevamo voluto proprio qui a Piancastagnaio proprio per dare un segnale ai lavoratori, perché si deve fare ogni sforzo possibile affinché questa realtà lavorativa non venga chiusa non solo per Piancastagnaio ma anche per l’intera Amiata, dove vi sono dipendenti che qui lavorano da anni". Così il sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi, che si dice "deluso dall’ostinazione dell’azienda, che pare sempre più orientata a portare avanti il suo progetto di delocalizzazione e ricollocamento dei propri dipendenti in altre aree, abbandonando il sito produttivo di Casa del Corto".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggio Notizie correlate Il caso Acqua&Sapone, nuovo tavolo di crisiPiancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio... Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggio; Acqua e Sapone, l’azienda propone di trasferire i lavoratori: Offerta indecente; Acqua&Sapone, fumata grigia a Piancastagnaio. Nuovo incontro il 26 maggio; Acqua&Sapone Piancastagnaio, fumata grigia al tavolo di oggi. Nuovo incontro il 26 maggio. Vertenza ’Acqua & Sapone’ ’Fumata grigia’ sullo stop. Nuovo tavolo il 26 maggioNiente di fatto nell’incontro in Comune a Piancastagnaio tra Cesar, sindacati e istituzioni. Si valutano possibili riallocazioni, pensionamenti volontari e il rilancio del sito. lanazione.it Acqua & Sapone, nessuno spiraglio a Piancastagnaio per 56 lavoratoriPIANCASTAGNAIO - La piazza davanti al comune gremita, la comunità intera riunita a Piancastagnaio per difendere il diritto all’occupazione messo in discussione dalla decisione dell’azienda di abbandon ... msn.com Trattativa in Regione UGL infiamma con la sua piattaforma la vertenza ex Lsu Lpu - facebook.com facebook Vertenza #Taranto: #FILCACISLTarantoBrindisi presente all’incontro unitario con CISL, CGIL e UIL. Confronto con istituzioni e delegati per rilanciare lavoro e sviluppo. Presente anche il direttivo legato a Natuzzi. Avanti insieme per difendere il futuro del territo x.com