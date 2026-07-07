Si è svolto a Firenze un nuovo incontro tra le parti coinvolte nella vertenza che riguarda Cesar ex Logimer Acqua e Sapone. L’appuntamento si è tenuto presso Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Regione, ed è stato l’ultimo di una serie di incontri mirati a trovare una soluzione alla disputa. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o sui prossimi passi che si intendono seguire.

Spiragli nella vertenza Cesar ex Logimer Acqua e Sapone dopo l’ennesimo tavolo di crisi che si è tenuto a Firenze presso Palazzo Sacrati Strozzi sede della Regione. Una trattativa che al momento sembrerebbe far intravedere una soluzione per la salvaguardia occupazionale dei 56 dipendenti di Casa del Corto che dallo scorso 31 marzo stanno combattendo per non vedere sparire un grande polo produttivo logistico nato trent’anni fa per rifornire i punti vendita Acqua e Sapone dell’Italia centrale e oltre. Anche questa volta l’incontro guidato dal delegato per le crisi occupazionali e aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, Valerio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza ’Acqua&Sapone’. Spiragli dal tavolo di crisi

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