veronesi tumulato al famedio

Il corpo di Veronesi è stato tumulato al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, dove era già iscritto. Il Famedio è il luogo di sepoltura riservato a personalità che hanno contribuito in modo significativo alla storia della città. La sua iscrizione al Famedio era già stata decisa prima della tumulazione. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti. La salma è stata trasferita nel mausoleo insieme ad altre figure illustri.

Il suo nome era già iscritto al Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon dei grandi milanese, di coloro che hanno reso grande il capoluogo lombardo grazie al loro lavoro, ai loro stupi e alle loro imprese. Ma a breve anche le ceneri di Umberto Veronesi, professore di oncologia, luminare della lotta contro i tumori e fondatore dello Istituto europeo di oncologia, saranno tumulate all’interno dello storico cimitero milanese, per volontà dei figli del medico scomparso nel 2016. La tumulazione delle ceneri di Veronesi è stata appena autorizzata da una delibera della Giunta comunale, firmata dall’assessora ai Servizi civici Gaia Romani, in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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