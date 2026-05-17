Al Monumentale si restaurano portali e cancellate del Famedio
Al cimitero monumentale sono in corso interventi di restauro sui portali e sulle cancellate del Famedio, strutture che mostrano segni di usura e deterioramento. I lavori, che dureranno fino a luglio, sono stati avviati per ripristinare gli elementi architettonici e proteggere il patrimonio storico del luogo. Il Comune ha dichiarato che questa operazione rappresenta una forma di attenzione verso un sito di grande valore commemorativo. Le operazioni di manutenzione sono state programmate per preservare l’aspetto e la funzionalità delle strutture.
I LAVORI. I manufatti presentano uno stato di degrado. Lavori fino a luglio. Il Comune: «Segno di attenzione verso un importante luogo della memoria». Il motivo ad anello con foglie d’edera e bacche tornerà lucido e ben decifrabile dopo il restauro che il Comune di Bergamo ha avviato sui portali e sulle cancellate del Famedio del cimitero Monumentale di Bergamo. Un intervento necessario che già la precedente amministrazione aveva in animo di avviare e che ora, proprio sulla base di quel progetto, sarà realizzato dalla Giunta Carnevali. Per il cantiere l’assessorato ai Lavori pubblici ha coinvolto l’impresa edile «Biffi Mario», la «Ars restauri» e Raffaele Scuri (fabbro della storica bottega di Città Alta). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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