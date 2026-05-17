Al Monumentale si restaurano portali e cancellate del Famedio

Al cimitero monumentale sono in corso interventi di restauro sui portali e sulle cancellate del Famedio, strutture che mostrano segni di usura e deterioramento. I lavori, che dureranno fino a luglio, sono stati avviati per ripristinare gli elementi architettonici e proteggere il patrimonio storico del luogo. Il Comune ha dichiarato che questa operazione rappresenta una forma di attenzione verso un sito di grande valore commemorativo. Le operazioni di manutenzione sono state programmate per preservare l’aspetto e la funzionalità delle strutture.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui