Gianni Bravo entra nel Famedio | il tributo della città al papà del Made in Friuli

L’amministrazione comunale di Udine ha annunciato che il nome di Gianni Bravo sarà inserito nel Famedio dei benemeriti della città. La scelta si inserisce in un tributo ufficiale rivolto a una figura considerata tra i principali rappresentanti del “Made in Friuli”. La decisione sarà ufficializzata attraverso una cerimonia pubblica, che si terrà nei prossimi mesi, e rappresenta un riconoscimento alla sua influenza nel settore.

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Un legame indissolubile che diventa memoria storica. Il Comune di Udine iscriverà il nome di Gianni Bravo nel Famedio dei benemeriti della città. La cerimonia ufficiale si terrà giovedì 14 maggio, alle ore 11:00, presso il cimitero monumentale di San Vito. Il nome del celebre cittadino troverà.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il tributo della città al pilota Alboreto campione gentileGrande folla di fan e appassionati di Formula 1 ricordare i venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, figura iconica dell’automobilismo... Elezioni FIFA, Gianni Infantino punta al quarto mandato: la corsa alla presidenza fino al 2031 entra nel vivodi Lorenzo VezzaroElezioni FIFA: il numero uno uscente incassa il sostegno di CAF e CONMEBOL e annuncia la candidatura per il 2027-2031 Gianni... Argomenti più discussi: Gianni Bravo, l’inventore del Made in Friuli nel Famedio dei benemeriti di Udine; Gianni Bravo entra nel Famedio: il tributo della citt?e0 al pap?e0 del Made in Friuli; Udine iscrive Gianni Bravo al Famedio dei benemeriti, cerimonia il 14 maggio al cimitero di San Vito; Iniziati i lavori di demolizione del PalaAste alla Fiera di Udine: al suo posto una maxi arena per concerti ed eventi. 6-2, 6-0 in un’ora e 5 minuti. E che gli vuoi dire? Bravo Gianni! #Sinner #IBI26 #JannikSinner #tennis Ps e adesso sarà derby con #Pellegrino x.com BTS di Sabrina Carpenter in Dior personalizzato da Jonathan Anderson al Met Gala del 2026. Il vestito halter è scolpito da un rullino di pellicola da 35mm del Sabrina di Audrey Hepburn (1954). Il poster del film decorava il pendente centrale della creazione i reddit