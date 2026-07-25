Verona nuova spaccata in pieno centro | Siamo in balia dei delinquenti

Una tabaccheria nel centro di Verona è stata saccheggiata con un foro nella vetrina, vetri rotti e sangue sul marciapiede. I ladri hanno rubato una serie di gratta e vinci. Nei giorni precedenti, altri furti simili sono stati segnalati nella zona. Residenti e negozianti denunciano l’impunità dei responsabili, sostenendo che anche se vengono fermati, non subiscono conseguenze. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Saccheggiata un’altra tabaccheria per rubare una serie di gratta e vinci. L’ira di negozianti e residenti: «Anche se li prendono non gli fanno nulla» Un foro nella vetrata, sangue e vetri rotti sul marciapiede e nel negozio, e i gratta e vinci spariti dagli scaffali. Risveglio amaro nella notte tra mercoledì e giovedì per i titolari della tabaccheria in via Arche Scaligere, ennesimo negozio del centro storico di Verona a subire una spaccata nel giro di pochi giorni. Verso le 4.15 un uomo a volto scoperto è arrivato con in mano il chiusino di un tombino e lo ha scagliato contro l’ingresso creando un foro da cui è entrato ferendosi con i vetri rotti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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