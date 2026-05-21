Un episodio si è verificato questa mattina a Peschiera Borromeo, dove un uomo ha rubato un veicolo e ha tentato di investire il responsabile di un supermercato. La scena si è svolta in strada, con l'uomo che ha più volte cercato di colpire il direttore con l’auto, salendo anche sul marciapiede. Il direttore è rimasto illeso, anche se ha riferito di aver vissuto momenti di grande tensione. La polizia ha fermato l’autore del gesto e sta indagando sull’accaduto.

Peschiera Borromeo (Milano), 21 maggio 2026 – “Quell'uomo ha cercato più volte d'investirmi, salendo con l'auto sul marciapiede e puntando dritto verso di me. Ho trovato riparo dietro un albero, mentre lui, nel tentativo di colpirmi, mandava in frantumi la vetrina del supermercato. Una brutta esperienza, ma non ho avuto paura”. Massimo Puglisi, 52 anni, è il direttore del Carrefour di via Papa Giovanni XXIII, a Peschiera Borromeo. Nella serata di mercoledì 20 maggio un 56enne del posto, già cliente del supermercato, alla guida di un'auto rubata ha cercato più volte di travolgerlo. L'aggressore è poi fuggito a bordo dello stesso veicolo col quale ha tentato l'investimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Peschiera Borromeo, ruba una Jeep e tenta d’investire il direttore del Carrefour. “Sono illeso per miracolo, siamo in balia di sbandati e delinquenti”

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