Verona nuova spaccata notturna in pieno centro | Siamo in balia dei delinquenti

Da corrieredelveneto.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra mercoledì e giovedì, una tabaccheria in via Arche Scaligere a Verona è stata presa di mira da ladri che hanno sfondato la vetrina con un foro e sono scappati con gratta e vinci dagli scaffali. Sul marciapiede sono stati trovati vetri rotti e sangue, mentre all’interno del negozio sono stati trovati danni e merce sparita. Si tratta dell’ennesimo furto nello stesso centro storico in pochi giorni.

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Un foro nella vetrata, sangue e vetri rotti sul marciapiede e nel negozio, e i gratta e vinci spariti dagli scaffali. Risveglio amaro nella notte tra mercoledì e giovedì per i titolari della tabaccheria in via Arche Scaligere, ennesimo negozio del centro storico di Verona a subire una spaccata nel giro di pochi giorni. Verso le 4.15 un uomo a volto scoperto è arrivato con in mano il chiusino di un tombino e lo ha scagliato contro l’ingresso creando un foro da cui è entrato ferendosi con i vetri rotti. Nonostante ciò, è riuscito a trafugare tutti i gratta e vinci presenti e anche alcune monete, per poi fuggire sporco di sangue. Il furto è... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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