Nella notte tra mercoledì e giovedì, una tabaccheria in via Arche Scaligere a Verona è stata presa di mira da ladri che hanno sfondato la vetrina con un foro e sono scappati con gratta e vinci dagli scaffali. Sul marciapiede sono stati trovati vetri rotti e sangue, mentre all’interno del negozio sono stati trovati danni e merce sparita. Si tratta dell’ennesimo furto nello stesso centro storico in pochi giorni.

Un foro nella vetrata, sangue e vetri rotti sul marciapiede e nel negozio, e i gratta e vinci spariti dagli scaffali. Risveglio amaro nella notte tra mercoledì e giovedì per i titolari della tabaccheria in via Arche Scaligere, ennesimo negozio del centro storico di Verona a subire una spaccata nel giro di pochi giorni. Verso le 4.15 un uomo a volto scoperto è arrivato con in mano il chiusino di un tombino e lo ha scagliato contro l’ingresso creando un foro da cui è entrato ferendosi con i vetri rotti. Nonostante ciò, è riuscito a trafugare tutti i gratta e vinci presenti e anche alcune monete, per poi fuggire sporco di sangue. Il furto è... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, nuova spaccata notturna in pieno centro: «Siamo in balia dei delinquenti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Peschiera Borromeo, ruba una Jeep e tenta d’investire il direttore del Carrefour. “Sono illeso per miracolo, siamo in balia di sbandati e delinquenti”Un episodio si è verificato questa mattina a Peschiera Borromeo, dove un uomo ha rubato un veicolo e ha tentato di investire il responsabile di un...

Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateNella notte tra mercoledì e giovedì, un negozio nel centro di Bergamo è stato oggetto di una spaccata.

Argomenti più discussi: Nuova spaccata nel centro di Verona: nel mirino la tabaccheria alle Arche Scaligere; Spaccata notturna nel cuore di Verona: svaligiata la gioielleria Porta Borsari; Terni: dopo Unto tocca alla pasticceria D’Antonio. Sono ripartite le ‘spaccate’ notturne; Spaccata notturna all’Osteria Sottoriva: porta sfondata, svaligiata la cassa.

Nuova spaccata nel centro di Verona: nel mirino la tabaccheria alle Arche ScaligereDopo il furto al Duchi Caffè, un nuovo colpo nella notte tra mercoledì e giovedì. Flavio Tosi attacca l'amministrazione comunale: Occorre una stretta alla criminalità ... veronasera.it