Vergara rinnova con il Napoli | contratto fino al 2031 il club blinda il talento azzurro
Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con possibilità di prolungamento. Il giocatore rimarrà nel club almeno fino a quella data. La società ha deciso di blindare il talento azzurro con un accordo a lungo termine. La firma è stata ufficializzata recentemente, confermando l’intenzione di mantenere Vergara nel progetto sportivo del club.
Tempo di lettura: 2 minuti La SSC Napoli punta ancora su Antonio Vergara. Il club azzurro ha ufficializzato il prolungamento del contratto del giovane centrocampista, che resterà legato alla società fino al 30 giugno 2031, con opzione per un ulteriore prolungamento. Una scelta che conferma la volontà del Napoli di continuare a investire sui talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Vergara rappresenta infatti uno dei prodotti più promettenti del vivaio partenopeo, dopo aver completato tutta la trafila nelle giovanili prima di conquistare la fiducia della prima squadra. Il debutto tra i grandi è arrivato il 23 agosto 2025, nella vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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