Vergara rinnova con il Napoli | contratto fino al 2031 il club blinda il talento azzurro

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con possibilità di prolungamento. Il giocatore rimarrà nel club almeno fino a quella data. La società ha deciso di blindare il talento azzurro con un accordo a lungo termine. La firma è stata ufficializzata recentemente, confermando l’intenzione di mantenere Vergara nel progetto sportivo del club.