Il Napoli ha firmato il rinnovo di contratto con Antonio Vergara fino al 2031. L’accordo è stato concluso durante un incontro tra il presidente, il direttore sportivo e l’agente del giocatore. Vergara continuerà a far parte della squadra almeno fino a quella data. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il club e l’entourage di un altro giocatore chiave, per definire il suo futuro contrattuale.

Antonio Vergara sarà uno dei punti fermi del Napoli del presente e del futuro. Marco Azzi, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta che l’incontro andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi ha portato alla definitiva intesa per il rinnovo del centrocampista azzurro. Marco Azzi di la Repubblica Napoli spiega che il summit, durato circa due ore e mezza all’Hotel De Bonart, si è concluso con la fumata bianca e con la conferma dello stesso procuratore: «Vergara rimarrà a Napoli». Secondo Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il nuovo accordo prolungherà il contratto del classe 2003 fino al 2031, con opzioni che consentiranno di estenderlo di stagione in stagione fino al 2034. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Vergara rinnova fino al 2031: il club blinda il suo talento. Presto anche il vertice per Di Lorenzo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Napoli! Rinnovo in Arrivo! Super Ingaggio

Notizie e thread social correlati

Repubblica: “Il piano del Napoli per Vergara, rinnovo del contratto fino al 2031”Il Napoli ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto di Antonio Vergara, con scadenza prevista fino al 2031.

Leggi anche: L’EBU rinnova il suo sostegno ai Giochi Europei fino al 2031

Temi più discussi: Corriere dello Sport: Napoli, nuovo summit per il rinnovo di Vergara: De Laurentiis vuole blindare il talento azzurro; Rinnovo Vergara, spunta la cifra dello stipendio: certifica il suo nuovo status in squadra; Gazzetta dello Sport: Napoli, Zeballos sempre più vicino: il suo arrivo può cambiare gli equilibri sulle fasce; Tuchel combina yoga e tecnologia per contrastare Haaland: la strategia del futuro.

REPUBBLICA - Napoli, trattativa in stallo per il rinnovo di Antonio Vergara, ecco la situazione ift.tt/iqDgchT x.com

REPUBBLICA - Napoli, Vergara è un punto di riferimento, la trattativa per il rinnovoLa Repubblica scrive del rinnovo di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli: Riprenderà probabilmente già lunedì invece la trattativa per Antonio Vergara, considerato un punto di riferimento impor ... napolimagazine.com

Napoli, si sblocca il rinnovo di Vergara. Domani incontro ADL-Giuffredi per definire l'accordoIn casa Napoli sta per iniziare l'era Allegri, con la presentazione del neo allenatore fissata per martedì al teatro San Carlo. tuttomercatoweb.com