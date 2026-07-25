Vergara Napoli ufficializzato il rinnovo | contratto fino al 2031 con opzione di prolungamento

Antonio Vergara ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031, con un’opzione di prolungamento. Il rinnovo era già stato anticipato durante un incontro con i tifosi a Dimaro e ora è stato ufficializzato. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile, resta nella squadra con un accordo che si estende per diversi anni.

Napoli, arriva la firma di Antonio Vergara: accordo fino al 2031 per il talento cresciuto nel vivaio dei partenopei. Il rinnovo era nell’aria da giorni — Antonio Vergara lo aveva anticipato a Dimaro, durante l’incontro con i tifosi — e ora è arrivata anche la conferma ufficiale. La SSC Napoli ha annunciato di aver esteso il contratto del giovane talento azzurro fino al 30 giugno 2031, con possibilità di ulteriore prolungamento. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nel comunicato diffuso dal club, viene ripercorso il percorso di Vergara all’interno del vivaio partenopeo, una crescita costante che lo ha portato al debutto in prima squadra il 23 agosto 2025, nella vittoria sul Sassuolo al Mapei Stadium. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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