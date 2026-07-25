Vergara mezzala l’intuizione di Allegri cambia il Napoli
Il nuovo allenatore del Napoli ha deciso di schierare Antonio Vergara come mezzala, modificando così la formazione iniziale. Questa scelta rappresenta una delle prime intuizioni tattiche adottate dall’allenatore.
Una delle prime idee tattiche di Massimiliano Allegri riguarda Antonio Vergara. Il nuovo allenatore del Napoli sta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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