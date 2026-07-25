Massimiliano Allegri ha deciso di far giocare Antonio Vergara come mezzala nel nuovo modulo 4-3-3 del Napoli, dopo averlo utilizzato come trequartista. La modifica rappresenta una variazione nel ruolo del giocatore all’interno della formazione. La scelta tattica è stata applicata già nelle prime sessioni di allenamento. Non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sulle partite ufficiali o su eventuali conferme di questa posizione.

Massimiliano Allegri ha già iniziato a lasciare il segno sul nuovo Napoli e uno dei primi esperimenti tattici porta il nome di Antonio Vergara. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro sta lavorando alla trasformazione del giovane talento partenopeo, spostandolo dal ruolo di trequartista, ricoperto nella precedente gestione, a quello di mezzala nel nuovo 4-3-3. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’idea nasce dalle caratteristiche del classe 2003, un calciatore dotato di visione di gioco, qualità tecniche, capacità di inserimento e senso del gol, ma anche di intensità, resistenza e velocità. Qualità che, agli occhi di Allegri, lo rendono un interprete ideale per ricoprire il ruolo di mezzala, ricordando per caratteristiche l’impatto che Scott McTominay garantisce in quella zona del campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri reinventa Vergara: da trequartista a mezzala nel nuovo 4-3-3”

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