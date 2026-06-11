Antonio Vergara resterà al Napoli anche la prossima stagione, con un possibile cambio di ruolo, forse da mezzala. La decisione non riguarda il mercato, ma la crescita del giocatore. La scelta è legata alla volontà di sviluppare le sue capacità sotto la guida di Massimiliano Allegri. La permanenza dipende da eventuali sorprese, ma al momento non ci sono altre opzioni ufficiali.

Il futuro di Antonio Vergara non è una questione di mercato, ma di crescita. È questa la lettura di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: il talento del vivaio del Napoli dovrà fare un altro salto, e dovrà farlo con Massimiliano Allegri. Mandarini disegna il nuovo ruolo: Vergara mezzala nel Napoli di Allegri. La “ lettura più corretta “, scrive Mandarini, è che Vergara debba consacrarsi con Allegri e possa “continuare a puntare alla Nazionale”, dopo aver già partecipato a una delle famose cene di Gattuso. Dovrà trovare una dimensione definitiva e quella continuità che l’infortunio gli ha spezzato. Una fiducia conquistata con caparbietà e “ naturale sfrontatezza “, emergendo dopo essere stato a un passo dal prestito a gennaio: ha segnato in ogni competizione adattandosi da trequartista destro nel 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vergara, il futuro è con Allegri: nuovo ruolo (forse da mezzala) e, salvo sorprese, resta al Napoli

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