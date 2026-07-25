Compagni di scuola racconta non i vizi di un’epoca ma quelli degli uomini | Carlo Verdone torna con il suo film cult dopo 19 anni su Retequattro
Domenica 26 luglio, dopo 19 anni, Retequattro trasmetterà in prima serata il film “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, in una versione restaurata in alta definizione. La pellicola, considerata un film cult, torna in onda dopo quasi due decenni, offrendo agli spettatori un’edizione inedita. La trasmissione segna il ritorno del film in programmazione televisiva, per la prima volta in questa versione restaurata.
Domenica 26 luglio, a diciannove anni dall’ultima messa in onda, Retequattro riporta in televisione in prima serata “Compagni di scuola”, il film cult di Carlo Verdone, proponendolo per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione, inedita. Un’occasione preziosa per riscoprire un’opera che, a quasi quarant’anni dalla sua uscita nelle sale, conserva una sorprendente capacità di parlare al presente. Dietro la cornice della rimpatriata tra ex compagni di liceo si cela infatti un racconto di straordinaria universalità: il trascorrere inesorabile del tempo, i sogni inseguiti o abbandonati lungo la strada, i successi conquistati e i fallimenti subiti, le occasioni perdute e quel confronto con il proprio passato che, prima o poi, chiama ciascuno di noi a fare i conti con se stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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