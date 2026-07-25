Il regista e attore invita a seguire su Rete 4 il sul lavoro del 1988 nella versione restaurata in alta definizione. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Carlo Verdone e la versione restaurata di «Compagni di scuola» in onda il 26 luglio: «Fa caldo, ma non ve lo perdete. Ancora attuale»

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“Compagni di scuola racconta non i vizi di un’epoca, ma quelli degli uomini”: Carlo Verdone torna con il suo film cult dopo 19 anni su RetequattroDomenica 26 luglio, dopo 19 anni, Retequattro trasmetterà in prima serata il film “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, in una versione restaurata...

Cari uomini in divisa, ma chi ve lo fa fare?Un vigile è morto dopo essere stato investito mentre tentava di fermare un’auto che non si era fermata all’alt.

Temi più discussi: La carezza della memoria di Carlo Verdone. Non un libro sui successi, ma su come relazionarsi coi ricordi; Carlo Verdone oggi in TV: L’amore è eterno finché dura, trama e curiosità sul film; I film in TV stasera: crisi di coppia per Carlo Verdone, Renato Pozzetto diventa 'grande'; Marilyn Monroe, attrice rivoluzionaria. Della svagatezza come talento. Parla Carlo Verdone.

A 19 anni dall'ultima messa in onda, domenica 26 luglio, Retequattro riporta in tv Compagni di scuola, il film cult di Carlo Verdone, proponendolo per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione, inedita per il pubblico televisivo. x.com

Carlo Verdone e la versione restaurata di Compagni di scuola in onda il 26 luglio: Fa caldo, ma non ve lo perdete. Ancora attualeUno di quei film che non passano mai di moda, rappresentativi dell'uomo, del passaggio dalla giovinezza all'età adulta, del trauma e delle delusioni che spesso la vita porta con sé: Compagni di ... video.corriere.it

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