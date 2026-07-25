Domani, tutte le chiese italiane ospiteranno una colletta nazionale per i terremotati del Venezuela. La raccolta di fondi si svolge domenica 26 luglio e mira a sostenere le vittime dell’evento sismico che ha colpito il nord del paese un mese fa. La decisione di organizzare questa iniziativa è stata presa per mostrare solidarietà alla popolazione venezuelana colpita dal terremoto.

Un gesto unitario per esprimere l’abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana: si svolge domani, domenica 26 luglio, in tutte le chiese italiane la Colletta nazionale a favore delle vittime del terremoto che un mese fa ha colpito il nord del Venezuela. Indetta dalla presidenza della Conferenza episcopale attraverso Caritas Italiana, l’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi destinati a far fronte alle emergenze presenti e future, garantendo la distribuzione di acqua potabile, beni alimentari, kit igienici, materiali di prima necessità, medicinali, supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Com’è noto, all’indomani del sisma, la Cei aveva già disposto un primo stanziamento di 500. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Venezuela, domenica nelle chiese italiane la Colletta nazionale per i terremotati

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La Cei si mobilita per il Venezuela, il 26 luglio colletta nazionale

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