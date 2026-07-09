CEI il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il Venezuela

Da vaticannews.va 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 26 luglio, tutte le chiese italiane raccoglieranno una colletta per il Venezuela. La decisione è stata annunciata dalla Conferenza Episcopale Italiana. La raccolta si svolgerà in un’unica giornata e coinvolgerà le parrocchie di tutto il paese. L’obiettivo è sostenere le comunità venezuelane attraverso donazioni dirette. La colletta rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza tra le due chiese, senza specificare destinazioni o progetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cecilia Seppia – Città del Vaticano E’ l’abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana, un gesto unitario che azzera le distanze, supera l’oceano e diventa segno di fratellanza. Con questo intento, il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, annuncia per domenica 26 luglio una colletta che coinvolgerà le chiese e le parrocchie di tutta Italia, in favore di quella che Papa Leone XIV, ricorda ogni giorno nelle sue preghiere come “terra amata”. “È un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, piange i propri cari, è sfollato, ferito o vive in condizioni di grande precarietà. Sarà anche un momento per... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

cei il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il venezuela
© Vaticannews.va - CEI, il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il Venezuela
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Restauri nelle parrocchie della provincia di Sondrio: ecco tutte le chiese interessateLa Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno stabilito quali parrocchie riceveranno fondi per interventi di restauro su edifici storici e opere...

Si parla di: Portogruaro: Immacolata, una centenaria alla Francescon.

venezuela cei il 26 luglioPer il Venezuela, colletta Cei per il prossimo 26 luglioUn modo per essere vicini alla popolazione venezuelana sarà appunto la colletta del 26 luglio prossimo: Quanto raccolto sarà destinato a far fronte alle emergenze presenti e future. E sarà un gesto ... acistampa.com

venezuela cei il 26 luglioEmergenza Venezuela, la Chiesa italiana si mobilita: il 26 luglio la colletta nazionaleL'iniziativa della Cei con Caritas. Zuppi: È un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, piange i propri cari, è sfollato, ferito o vive in condizioni di grande precarietà ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web