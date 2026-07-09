Il 26 luglio, tutte le chiese italiane raccoglieranno una colletta per il Venezuela. La decisione è stata annunciata dalla Conferenza Episcopale Italiana. La raccolta si svolgerà in un’unica giornata e coinvolgerà le parrocchie di tutto il paese. L’obiettivo è sostenere le comunità venezuelane attraverso donazioni dirette. La colletta rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza tra le due chiese, senza specificare destinazioni o progetti.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano E’ l’abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana, un gesto unitario che azzera le distanze, supera l’oceano e diventa segno di fratellanza. Con questo intento, il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, annuncia per domenica 26 luglio una colletta che coinvolgerà le chiese e le parrocchie di tutta Italia, in favore di quella che Papa Leone XIV, ricorda ogni giorno nelle sue preghiere come “terra amata”. “È un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, piange i propri cari, è sfollato, ferito o vive in condizioni di grande precarietà. Sarà anche un momento per... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - CEI, il 26 luglio in tutte le chiese colletta per il Venezuela

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