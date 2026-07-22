Venezuela oltre 5.300 morti e 50 mila dispersi Domenica colletta CEI

Il terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa ha provocato almeno 5.346 morti e circa 50.000 persone disperse. Domenica prossima si terrà una colletta nazionale in tutte le chiese italiane, promossa dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e organizzata con la Caritas, per raccogliere fondi destinati ai soccorsi e alla ricostruzione delle zone colpite.

Il Venezuela colpito quasi un mese fa da un violento terremoto. È salito a 5346 il bilancio delle vittime. E domenica prossima, su iniziativa della presidenza CEI, colletta nazionale in tutte le chiese italiane tramite la Caritas per aiutare i terremotati. Servizio di Maurizio Di Schino. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Venezuela devastato dal terremoto: centinaia i morti, 50mila i dispersi

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