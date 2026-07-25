A Venezia, nel centro storico, si segnalano episodi di violenza e degrado, tra risse tra stranieri e attività di spaccio di droga. Due giorni dopo una rissa avvenuta vicino a un bar, il campo Bella Vienna presenta ancora tracce di sangue. La situazione ha causato preoccupazione tra residenti e visitatori, con episodi di violenza che coinvolgono gruppi di stranieri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi delle forze dell'ordine.

VENEZIA - A distanza di due giorni dalla rissa scoppiata tra stranieri all’altezza del Bussola Cocktail Bar, campo Bella Vienna è ancora sporco di sangue. Le conseguenze degli accoltellamenti e dei colpi di spranga sono evidenti. Le tracce ematiche non solo segnano il punto esatto della violenta aggressione ma raccontano nei dettagli anche il percorso fatto dai due feriti sanguinanti durante la fuga, avvenuta a distanza l’uno dall’altro. La dinamica del fatto è al vaglio: a riportare ferite d’arma da taglio e contusioni sono due cittadini tunisini, rispettivamente famiglia Sakka e, dall’altra, Mallat. Volti sconosciuti di famiglie, al contrario, molto note per essere state le protagoniste di una lunga (e ancora in corso) faida per il controllo dello spaccio in centro storico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Venezia "violenta": risse, droga e degrado nel cuore della città. La faida tra spacciatori terrorizza il centro storico

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