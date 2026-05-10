Inciviltà e cassonetti non funzionanti | c' è degrado nel cuore del centro storico

Nel centro storico di una città, alcuni cassonetti sono spesso fuori uso e l’inciviltà dei cittadini si manifesta con rifiuti abbandonati nelle strade. Numerose segnalazioni di residenti e visitatori evidenziano questa condizione, che si ripete nel tempo. La presenza di sacchi di immondizia lasciati vicino ai contenitori rotti e la scarsa manutenzione dei punti di raccolta contribuiscono a un clima di degrado evidente.

“Cara redazione,Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaycon questa mia segnalazione sono a denunciare una situazione vista e rivista più volte in pieno centro storico. Come documento con una foto, i cassonetti di corso Porta Reno (all’altezza della piazzetta confinante con via Ragno) sono.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Monte di Pietà nel degrado, rovi ed erbacce nel cuore del centro storicoIl Monte di Pietà di Messina in condizioni di grave abbandono, inaccessibile e con rovi ed erbacce che hanno invaso ampie porzioni dell’area e ne...

Raccolta degli abiti usati. Parte la rivoluzione. Pronti i nuovi cassonetti contro inciviltà e degradoIl progetto punta a risolvere le criticità legate agli abbandoni impropri e a garantire un impatto ambientale e sociale positivo per tutta la...