Inciviltà e cassonetti non funzionanti | c' è degrado nel cuore del centro storico

Da ferraratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di una città, alcuni cassonetti sono spesso fuori uso e l’inciviltà dei cittadini si manifesta con rifiuti abbandonati nelle strade. Numerose segnalazioni di residenti e visitatori evidenziano questa condizione, che si ripete nel tempo. La presenza di sacchi di immondizia lasciati vicino ai contenitori rotti e la scarsa manutenzione dei punti di raccolta contribuiscono a un clima di degrado evidente.

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“Cara redazione,Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaycon questa mia segnalazione sono a denunciare una situazione vista e rivista più volte in pieno centro storico. Come documento con una foto, i cassonetti di corso Porta Reno (all’altezza della piazzetta confinante con via Ragno) sono.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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