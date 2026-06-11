Nell’area tra la stazione ferroviaria e un edificio con uffici pubblici a Monza si sono verificati episodi di illegalità e degrado. La zona è frequentata da bande di spacciatori di droga, con frequenti risse e bagni a cielo aperto. Le operazioni di pulizia vengono svolte ogni mattina per rimuovere rifiuti e residui di attività illecite. La presenza di gruppi di persone nelle ore diurne e notturne contribuisce a mantenere uno stato di abbandono e insicurezza nell’area.

Monza – C’è un angolino di Monza, stretto fra la stazione ferroviaria e l’edificio che ospita alcuni uffici pubblici, da quello dei rifiuti a un pezzo del catasto, che è diventato terra di nessuno. Sino all’altro giorno si chiamava piazza Arosio, anche se dalla scorsa settimana è stato intitolato alle Madri Costituenti. Di qui transitano migliaia di pendolari, ma si ritrovano e si assembrano anche ogni giorno fino a sera decine di ragazzi di origine extracomunitaria. Qualcuno beve, qualcuno spaccia, ogni tanto litigano. E la fanno da padrone con chi può dare loro fastidio, al netto dei ciclici passaggi degli uomini di polizia di Stato e locale, carabinieri, guardia di finanza. "Ogni mattina ci ritroviamo a pulire”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazione ostaggio delle gang, tra bande di spacciatori di droga, risse e bagni a cielo aperto: “Alla mattina tocca ripulire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Rissa e violenza in via Farini, il centro è ormai un ring a cielo aperto: Parma è ostaggio delle baby gang"Sabato notte in via Farini, nel centro di Parma, due gruppi di ragazzi stranieri si sono affrontati in una violenta rissa, coinvolgendo calci, pugni...

Droga e degrado, piazza San Nicolò degli Scalzi ostaggio di spacciatori e tossicodipendentiIn piazza San Nicolò degli Scalzi, alle spalle di un importante polo museale e di un palazzo storico, si trovano numerosi spacci di droga e...

Si parla di: Stazione ostaggio delle gang, tra bande di spacciatori di droga, risse e bagni a cielo aperto: Alla mattina tocca ripulire.

Stazione ostaggio delle gang, tra bande di spacciatori di droga, risse e bagni a cielo aperto: Alla mattina tocca ripulireMonza, i dipendenti degli uffici comunali dell’area costretti a convivere con il degrado: qui è emergenza. I baristi di corso Milano già aggrediti più volte negli scorsi mesi, la denuncia di Salvatore ... ilgiorno.it

Gang di giovani stranieri e stazioni fuori controllo: tra Milano e il Varesotto ormai regnano paura e violenzaDalle risse con bastoni alle aggressioni sui treni: le linee ferroviarie del Milanese e del Varesotto sempre più ostaggio di bande violente, mentre politica e istituzioni continuano a sottovalutare un ... laprovinciadivarese.it