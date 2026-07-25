Alla Mostra di Venezia, il direttore ha commentato il calo delle cineaste in gara, affermando che le donne sono capaci e che qualcosa non funziona. La notizia ha riacceso il dibattito sulle pari opportunità nel cinema, concentrandosi su finanziamenti e crescita professionale. La discussione riguarda la rappresentanza femminile nel settore e le possibili criticità che limitano la partecipazione delle donne nel mondo della settima arte.

Alla Mostra il calo delle cineaste in gara riapre il dibattito sulle pari opportunità, dai finanziamenti alla crescita professionale nel nostro cinema. Parlano la direttrice artistica dei David Piera Detassis, la drammaturga Emma Dante e altre: “Le registe contano sempre meno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Venezia, polemica con Barbera: “Le donne sono capaci, è chiaro che qualcosa non funziona”

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