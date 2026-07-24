Il direttore della Mostra di Venezia ha affermato che la scarsa presenza di major hollywoodiane nel 2026 deriva da una crisi degli studi cinematografici. Ha anche commentato le critiche sulla rappresentanza femminile, senza fornire dettagli specifici. La partecipazione delle major americane si è ridotta rispetto agli anni precedenti. La manifestazione si svolgerà nel 2026, con attenzione alle scelte di selezione e alla composizione del pubblico.

Il direttore della Mostra spiega la ridotta presenza delle major americane e risponde alle critiche sulla scarsa rappresentanza femminile a Venezia 2026. La Mostra del Cinema di Venezia 2026 si prepara ad accogliere grandi autori e numerose star, ma il programma ha fatto emergere anche un'assenza difficile da ignorare: quella di molti film prodotti dagli studios e dalle piattaforme statunitensi. Secondo il direttore artistico Alberto Barbera, però, non si tratterebbe di una fuga dai festival, bensì della conseguenza di una fase particolarmente complicata attraversata dall'industria hollywoodiana. In un'intervista concessa a Variety dopo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Venezia 2026, Alberto Barbera: "Hollywood assente al Festival? Gli studios sono in crisi"

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Biennale Cinema 2026 – Alberto Barbera

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