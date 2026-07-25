Un uomo di circa 40 anni è morto dopo aver fatto jogging al parco Catene di Marghera, nel veneziano. La mattina di sabato 25 luglio, intorno alle 10, si è sentito male durante l’attività fisica e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause del decesso.

Esce per fare jogging al parco, si accascia e muore. Non si è potuto salvare un uomo sui 40 anni che la mattina di sabato 25 luglio, verso le 10 di mattina, si è sentito male dopo una corsa al parco Catene di Marghera, nel comune di Venezia. Alcuni passanti lo avrebbero visto allenarsi poco prima di finire a terra. Non sono serviti i soccorsi di due persone, una donna e un uomo, che hanno tentato di aiutarlo mentre non rispondeva più a richiami e sollecitazioni. Il 40enne sarebbe stato trovato a pancia in giù, steso vicino all'ingresso del parco: da lì lo hanno girato con la schiena sull'asfalto per potergli praticare un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi del Suem. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, esce per fare una corsa al parco Catene di Marghera, si accascia e muore a 40 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fa jogging al parco Catene, 40enne si accascia e muore: l'ipotesi del maloreUn uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nel Parco Catene di Marghera, nel veneziano, nella tarda mattinata di sabato 25 luglio.

Luigi Tosetto esce a fare una passeggiata nel primo pomeriggio ma viene colto da un malore, si accascia a terra e muore in via Papa LucianiUn uomo è morto nel primo pomeriggio in via Papa Luciani, a causa di un infarto mentre passeggiava.

Fa jogging al parco Catene, 40enne si accascia e muore: l'ipotesi del maloreMARGHERA (VENEZIA) - Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 luglio al Parco Catene di Marghera. Probabile malore ... ilgazzettino.it

Venezia, esce per fare una corsa al parco Catene di Marghera, si accascia e muore a 40 anniDue passanti hanno tentato di fargli il massaggio cardiaco prima dell'arrivo del 118. Il runner era uscito in abiti sportivi e senza documenti ... corrieredelveneto.corriere.it