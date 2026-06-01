Un uomo è morto nel primo pomeriggio in via Papa Luciani, a causa di un infarto mentre passeggiava. Era uscito di casa nel periodo più caldo della giornata e si è improvvisamente accasciato a terra. Non ci sono altri dettagli su eventuali interventi o soccorsi.

CASTELLO DI GODEGO - Era uscito di casa nel primo pomeriggio per fare una passeggiata nel picco di caldo afoso, quando è stato colto da infarto. Luigi Tosetto, 74enne, si è accasciato nella zona di via Papa Luciani. A trovare il suo corpo verso le 17, i sanitari del Suem 118, allertati dalla moglie che si era preoccupata non vedendolo più tornare a casa. Per il pensionato, non c’era più nulla da fare: un malore, probabile conseguenza del grande caldo, non gli ha lasciato scampo. Il 74enne viveva poco distante da dove è stato ritrovato, in via Papa Luciani. A metà giornata, si era incamminato verso il campo vicino, come faceva spesso. Non è chiaro se avesse in mente di svolgere alcuni lavori di pulizia proprio in quella zona verde. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Luigi Tosetto esce a fare una passeggiata nel primo pomeriggio ma viene colto da un malore, si accascia a terra e muore in via Papa Luciani

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