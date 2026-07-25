Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nel Parco Catene di Marghera, nel veneziano, nella tarda mattinata di sabato 25 luglio. Era impegnato in una sessione di jogging prima di accasciarsi. La causa più probabile è un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze.

MARGHERA (VENEZIA) - Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 luglio al Parco Catene di Marghera. Probabile malore L'uomo è stato visto mentre faceva jogging nel parco. Ad un certo punto si sarebbe accasciato a terra, forse colto da malore. Vani i soccorsi. Sul posto la polizia di Stato per eseguire i rilievi e ha avviato le indagini per far luce sulla causa della morte e l'identità della vittima. Ogni pista è al momento al vaglio. Il corpo è stato trovato a terra a ridosso del muro che separa il parco da via Trieste. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fa jogging al parco Catene, 40enne si accascia e muore: l'ipotesi del malore

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