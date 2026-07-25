Venerdì sera al Sacro Monte di Varese si svolgono i Venerdì del Pogliaghi, con quattro eventi tra aperitivi, passeggiate nel borgo e visite alla Casa Museo. L'iniziativa si svolge ad agosto e prevede serate dedicate all'incontro tra gastronomia, arte e camminate. Le serate sono organizzate per offrire un momento di svago e cultura ai partecipanti, con attività che si svolgono nel centro storico e all’interno della casa museo dedicata all’artista.

Tornano ad agosto i Venerdì del Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Quattro appuntamenti serali tra buon cibo, passeggiate nel borgo e arte alla Casa Museo. Il primo incontro è per il 7 agosto, con repliche il 14, 21 e 28. Il ritrovo è in piazzale Pogliaghi alla Fontana del Mosè per iniziare la passeggiata. Da lì i partecipanti raggiungeranno il ristorante Colonne. Dopo l’aperitivo, il percorso prosegue con una breve passeggiata nel borgo di Santa Maria del Monte fino alla Casa Museo Pogliaghi per una visita guidata. L’appuntamento offre uno sguardo sulla storia del borgo nel Novecento, richiamando le figure che ne hanno segnato l’identità, a partire da Lodovico Pogliaghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Venerdì speciali. Aperitivi, passeggiate e arte al Museo

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